Нарышкин напомнил властям Польши, кто спас Краков от уничтожения

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Именно советские военачальники в 1945 году спасли Краков, колыбель польской государственности, от полного уничтожения, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, комментируя принятый недавно закон о декоммунизации.

Принятый в июне польским парламентом закон предполагает снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм". В МИД РФ в связи с этим отметили, что действия польских властей провоцируют дальнейшее обострение отношений Москвы и Варшавы.

Выступая в понедельник на общем собрании Российского исторического общества, Нарышкин отметил, что решение властей Польши было намеренно принято 22 июня, когда в России отмечается День памяти и скорби.

"Конечно, организаторы данной акции известно об особом значении этого дня для нашего народа. Им известно, что свыше полумиллиона советских солдат полегло на польской земле. Знают они и о роли советских военачальников, офицеров, солдат в спасении целых городов, о том, как они сберегли от полного уничтожения колыбель польской государственности, прекрасный город Краков и другие польские города", — сказал Нарышкин.

"Это, конечно же, спланированная акция, направленная на разжигание конфликтов между самыми простыми людьми. Ее организаторы рассчитывают на эскалацию взаимного недоверия и неприязни, которые с недавнего времени стали непременным атрибутом политики польских властей", — добавил Нарышкин.

По его словам, тем самым власти Польши "осознанно шли и на преступление против памяти польского народа", польских ветеранов, плечом к плечу сражавшихся с советскими солдатами.

"Реализация такого закона, безусловно, нанесет огромный ущерб и самому польскому народу, его исторической памяти и неизбежно скажется на воспитании нового поколения", — добавил Нарышкин.