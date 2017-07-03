Назарбаев возлагает большие надежды на предстоящую встречу Путина и Трампа

АЛМА-АТА, 3 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, заявил, что возлагает большие надежды на предстоящую встречу глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подготовка встречи Путина и Трампа началась, по дипломатическим каналам согласуют ее формат и время.

"Я лично большие надежды вкладываю на встречу на 20-ке ("Большой двадцатки") между президентами России и США, где должны быть нащупаны места для того, чтобы найти общее положение. Это необходимо для дела мира, для нашей общей борьбы с общим вызовом, которым является терроризм", — заявил цитирует слова президента информационный портал tengrinews.kz.

В ходе своего выступления Назарбаев отметил, что расширяется география и масштабы проявления международного терроризма, возрастает угроза "расползания" оружия массового уничтожения. Президент Казахстана уверен, что время требует от лидеров стран единства политической воли.

"Самая большая опасность заключается в потенциальной возможности конфликта между державами, обладающими ядерным оружием. При этом краеугольным камнем в обеспечении глобальной стабильности и безопасности является конструктивный диалог Запада и России. Взаимные санкции наносят серьезный ущерб не только Европе и России, но и другим регионам. Они не способствуют восстановлению и развитию мировой экономики в целом", — сказал он.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Саммит ЕС в марте 2015 года связал срок действия экономических санкций с полной имплементацией "минских соглашений".

В ответ на принятые Западом меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.