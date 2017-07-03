На Крите из-за жары погиб мужчина

АФИНЫ, 3 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. На Крите пожилой мужчина скончался из-за жары, еще один человек находится в тяжелом состоянии, сообщает местное издание cretalive.gr.

ЧП произошло в районе Мирес недалеко от Ираклиона, где в субботу была отмечена температура 45,9 °C. Пожилой человек был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

В тяжелом состоянии также госпитализирован 40-летний монах. Медицинская помощь в связи с тепловым ударом понадобилась 27 жителям Крита, сообщает издание.

В Греции четыре дня стояла 40-градусная жара. В понедельник, по прогнозам синоптиков, температура снизится на 10 градусов — до 33-35 °C в тени. Теперь в некоторых районах на севере страны ожидаются грозы и град.