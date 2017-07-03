СМИ выяснили, что Трамп намерен обсудить на встрече с Путиным

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным планирует сосредоточиться на обсуждении ситуации в Сирии и на Украине, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации американского президента.
По данным телеканала, тема "вмешательства" России в американские выборы вряд ли будет подниматься.
На прошлой неделе советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что в ходе саммита G20 в Гамбурге Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе с Путиным.
Позднее СМИ сообщили, что в Белом доме возникли разногласия по поводу встречи президентов. Американский лидер настаивает на соблюдении всех принятых дипломатических формальностей, а его советники считают, что президенты должны обойтись краткой встречей в кулуарах мероприятия.
С начала года Путин и Трамп уже трижды общались по телефону. В начале мая политики высказались за личную встречу на саммите "Большой двадцатки", который пройдет в немецком Гамбурге 7-8 июля.