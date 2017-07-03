В сгоревшем в Баварии туристическом автобусе ехали граждане ФРГ

БЕРЛИН, 3 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Пассажирами сгоревшего в результате ДТП туристического автобуса на юге Германии были немцы, сообщила РИА Новости представитель баварской полиции.

"По моей информации, речь идет о немецких пассажирах", — сказала сотрудница пресс-службы.

Она добавила, что не исключено, что в ходе ДТП погибли 17 человек.

Ранее в понедельник местная полиция сообщила, что туристический автобус сгорел в результате ДТП в Баварии. Сообщалось о 31 пострадавшем, среди них есть тяжелораненые.

ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9, автобус по неизвестным пока причинам столкнулся с грузовиком и загорелся. В автобусе, по предварительным данным, находились 46 пассажиров и двое водителей.

Шоссе перекрыто, на месте работают спасатели и полиция.