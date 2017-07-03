Новый кронпринц Саудовской Аравии начал кампанию по борьбе с инакомыслием

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новый кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в течение последних нескольких недель начал проводить кампанию против инакомыслия, направленную против активистов, религиозных деятелей и бывшего наследного принца Мухаммеда бен Наифа, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и саудовских чиновников, знакомых с ситуацией.

Мухаммед бен Сальман стал кронпринцем 21 июня, после того как его отец — саудовский король Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о смене наследника: вместо его племянника Мухаммеда бен Наифа им стал 31-летний сын короля. Мухаммед бен Наиф лишился поста главы МВД, а Мухаммед бен Сальман сохранил пост министра обороны и стал вице-премьером в правительстве.

Американские и саудовские чиновники сообщили изданию, что в кампанию королевского двора, направленную на борьбу с инакомыслием, входит мониторинг и в некоторых случаях проникновение в аккаунты некоторых активистов и блогеров в социальных сетях. Некоторые из активистов и религиозных деятелей были вызваны на беседу с представителями МВД. По данным источников издания, одному из них сказали, что если он не откажется от своей деятельности, то окажется в тюрьме.

Как сообщили чиновники, на которых ссылается газета, новый наследный принц ограничил передвижение Мухаммеда бен Наифа, а также заменил охранников своего предшественника на тех, которые верны королевскому двору, чтобы быть уверенным, что Мухаммед бен Наиф ничего не предпримет.

"Они хотят удостовериться в том, что ничего не замышляется", — заявил один из источников издания.

Ранее газета New York Times со ссылкой на четырех бывших и действующих американских чиновников и представителей Саудовской Аравии, близких к королевской семье, сообщила, что бывшему наследному принцу был запрещен выезд из страны, а сам он заточен в своем дворце в городе Джидда. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на саудовского чиновника опровергло эту информацию.