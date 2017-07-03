Новый кронпринц Саудовской Аравии начал кампанию по борьбе с инакомыслием

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новый кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в течение последних нескольких недель начал проводить кампанию против инакомыслия, направленную против активистов, религиозных деятелей и бывшего наследного принца Мухаммеда бен Наифа, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и саудовских чиновников, знакомых с ситуацией.
Американские и саудовские чиновники сообщили изданию, что в кампанию королевского двора, направленную на борьбу с инакомыслием, входит мониторинг и в некоторых случаях проникновение в аккаунты некоторых активистов и блогеров в социальных сетях. Некоторые из активистов и религиозных деятелей были вызваны на беседу с представителями МВД. По данным источников издания, одному из них сказали, что если он не откажется от своей деятельности, то окажется в тюрьме.
"Они хотят удостовериться в том, что ничего не замышляется", — заявил один из источников издания.
Ранее газета New York Times со ссылкой на четырех бывших и действующих американских чиновников и представителей Саудовской Аравии, близких к королевской семье, сообщила, что бывшему наследному принцу был запрещен выезд из страны, а сам он заточен в своем дворце в городе Джидда. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на саудовского чиновника опровергло эту информацию.