В ЛНР сообщили о двух нарушениях со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим тишины в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За минувшие сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня", — заявил собеседник агентства.
Как сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР, пострадавших среди мирных жителей и разрушений в результате обстрелов нет.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.