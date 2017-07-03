В ЛНР сообщили о двух нарушениях со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим тишины в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За минувшие сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня", — заявил собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР, пострадавших среди мирных жителей и разрушений в результате обстрелов нет.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.