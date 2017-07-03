Си Цзиньпин призвал Трампа соблюдать политику "одного Китая"

ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на то, что американская администрация будет твердо придерживаться политики "одного Китая" в тайваньском вопросе, сообщает Центральное телевидение Китая.

Разговор состоялся в понедельник утром по инициативе американской стороны.

"Мы высокого ценим то, что господин президент подтвердил намерение американской стороны твердо придерживаться политики "одного Китая". Мы надеемся, что американская сторона в соответствии с принципом "одного Китая" и с тремя совместными китайско-американскими коммюнике надлежащим образом урегулируют вопрос, касающийся Тайваня", — заявил Си Цзиньпин.

Трамп в свою очередь заверил, что позиция администрации США по тайваньскому вопросу осталась без изменений. "Я хотел бы подтвердить, что администрация США будет продолжать проводить политику одного Китая. Это позиция не изменилась", — цитирует Трампа Центральное телевидение Китая.

На прошлой неделе госдепартамент заявил, что США продадут Тайваню оружие на 1,4 миллиарда долларов, но не откажутся от политики "одного Китая". Речь идет о первой такого рода сделке с Тайванем со стороны нынешней администрации Дональда Трампа. МИД Китая в ответ сделал решительное представление, назвав действия США серьезным нарушением международного права и основополагающих принципов международных отношений.

МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Власти КНР неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.