Трамп обсудил с лидерами Китая и Японии угрозу со стороны КНДР

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, обсудив с ними угрозу со стороны КНДР, передает агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом.

"Оба лидера подтвердили их приверженность к денуклеаризации Корейского полуострова. Президент Трамп вновь заявил о стремлении достичь более сбалансированных торговых отношений с американскими торговыми партнерами", — сообщил Белый дом касательно разговора с председателем КНР.

Белый дом также сообщил, что лидеры США и Японии подтвердили курс на тесное сотрудничество сторон для защиты от угроз и действий со стороны КНДР.