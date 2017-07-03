В Японии свыше трех тысяч человек получили указание эвакуироваться

ТОКИО, 3 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Свыше трех тысяч человек в японской префектуре Ниигата получили указание эвакуироваться в связи с угрозой разлива реки Какидзакигава в городе Дзёэцу, сообщило в понедельник информационное агентство Киодо.

По его данным, в зоне возможного затопления, вызванного проливными дождями, находятся 1159 жилищ, и 3308 проживающих в них людей должны переместиться в безопасные места для эвакуации.

Как сообщает телеканал NHK, сильные ливни ожидаются в префектуре Ниигата во вторник, есть прогноз, что выпадет от 100 до 200 миллиметров осадков. Японские метеорологи призывают принять меры до того, как ситуация может ухудшиться.