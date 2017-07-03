В Нью-Йорке станция метро Всемирного торгового центра возобновила работу

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Станция метро Всемирного торгового центра в Нью-Йорке возобновила работу после того, как была закрыта из-за сообщения о подозрительном пакете, следует из заявления транспортного оператора города PATH.

PATH service at WTC station is resuming after an unattended item was cleared by police. Passengers should anticipate residual delays. — PATH Alerts (@PATHAlerts) 2 июля 2017 г.

В сообщении компании в Twitter отмечается, что станция продолжила работу в нормальном режиме после того, как правоохранители проверили бесхозный предмет.