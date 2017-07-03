В Нью-Йорке станция метро Всемирного торгового центра возобновила работу

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Станция метро Всемирного торгового центра в Нью-Йорке возобновила работу после того, как была закрыта из-за сообщения о подозрительном пакете, следует из заявления транспортного оператора города PATH.
PATH service at WTC station is resuming after an unattended item was cleared by police. Passengers should anticipate residual delays.— PATH Alerts (@PATHAlerts) 2 июля 2017 г.
В сообщении компании в Twitter отмечается, что станция продолжила работу в нормальном режиме после того, как правоохранители проверили бесхозный предмет.