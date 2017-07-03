В Мальме три человека пострадали в результате стрельбы

СТОКГОЛЬМ, 2 июл – РИА Новости, Людмила Божко. Три человека пострадали в результате стрельбы в воскресенье вечером в городе Мальме на юге Швеции, говорится в сообщении для прессы региональной полиции.
По данным из полиции, сообщение о стрельбе поступило в 21.07 мск, пострадавшие – мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Каких-либо других подробностей о стрельбе и о доставленных в больницу мужчинах полиция пока не сообщает.
Как поясняет местная газета Sydsvenskan, стрельба произошла в оживленном микрорайоне близ магазина продуктов. Все трое пострадавших известны полиции по делам, связанным с торговлей наркотиками, на одном из раненных был бронежилет.