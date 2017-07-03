В Мальме три человека пострадали в результате стрельбы

СТОКГОЛЬМ, 2 июл – РИА Новости, Людмила Божко. Три человека пострадали в результате стрельбы в воскресенье вечером в городе Мальме на юге Швеции, говорится в сообщении для прессы региональной полиции.

"По сообщениям из больницы, состояние двоих из доставленных туда оценивается на момент поступления как серьезное и еще одного как легкое", — говорится в сообщении для прессы.

По данным из полиции, сообщение о стрельбе поступило в 21.07 мск, пострадавшие – мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Каких-либо других подробностей о стрельбе и о доставленных в больницу мужчинах полиция пока не сообщает.

Как поясняет местная газета Sydsvenskan, стрельба произошла в оживленном микрорайоне близ магазина продуктов. Все трое пострадавших известны полиции по делам, связанным с торговлей наркотиками, на одном из раненных был бронежилет.

Один из получивших огневое ранение известен был судим за угрозу убить одну из медсестер города Лунда, расположенного близ Мальме. Мужчина был тоже ранен тогда и требовал от нее морфин. По словам очевидцев стрелявшими могли быть два человека, одетых в черную одежду. Они скрылись с места происшествия на мопеде.