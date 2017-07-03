Рябков рассказал, как США нарушают Венскую конвенцию

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Москва напоминает Вашингтону, что отказывая в доступе к российской дипломатической собственности, США нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"США с правовой точки зрения грубейшим образом нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях. И они действуют вразрез даже с собственным правом, которое исключает подобное посягательство на частную собственность", — заявил Рябков в интервью газете "Известия".

"Она была приобретена еще СССР, а потом переоформлена на Россию. Здесь не может быть иного толкования или прочтения. Это вопиющее нарушение правовых норм", — добавил замминистра.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что администрация Трампа при изучении вопроса о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности рассматривает возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности. По данным издания, если помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями, в частности, правоохранительные органы США смогут получить туда доступ.