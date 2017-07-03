В МИД сожалеют об отказе США на запрос о выдаче Ярошенко

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Москва глубоко сожалеет об отказе Вашингтона перевести российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, в РФ в рамках механизма конвенции Совета Европы о передаче заключенных, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы вновь получили отказ на перевод Константина Ярошенко в Россию в рамках механизма конвенции Совета Европы о передаче осужденных. Это вызывает наше глубочайшее сожаление", — заявил Рябков в интервью газете "Известия"

По его словам, "в Вашингтоне не должно быть иллюзий, что мы ослабим внимание к судьбе Константина (Ярошенко)".

"Эта тема среди ключевых в нашем перечне нерешенных проблем в отношениях, как и в целом весь блок вопросов о противозаконных действиях американских правоохранительных органов, которые в обход действующих договоренностей посягают на права наших граждан вплоть до их прямого похищения под надуманными предлогами", — добавил замминистра.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.