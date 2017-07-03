В МИД сожалеют об отказе США на запрос о выдаче Ярошенко

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Москва глубоко сожалеет об отказе Вашингтона перевести российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, в РФ в рамках механизма конвенции Совета Европы о передаче заключенных, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, "в Вашингтоне не должно быть иллюзий, что мы ослабим внимание к судьбе Константина (Ярошенко)".
"Эта тема среди ключевых в нашем перечне нерешенных проблем в отношениях, как и в целом весь блок вопросов о противозаконных действиях американских правоохранительных органов, которые в обход действующих договоренностей посягают на права наших граждан вплоть до их прямого похищения под надуманными предлогами", — добавил замминистра.