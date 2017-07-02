Источник: в Ливане при пожаре в лагере сирийских беженцев погибли двое

БЕЙРУТ, 2 июл — РИА Новости. Не менее двух человек погибли при крупном пожаре в лагере сирийских беженцев в воскресенье на востоке Ливана, сообщил РИА Новости источник в скорой помощи.

Как ранее сообщило национальное агентство Ливана NNA , пожар начался в лагере близ населенного пункта Каб-Ильяс на востоке страны.

"Бригады гражданской обороны смогли потушить пожар частично", — сообщил источник.

По его словам, на месте пожара были обнаружены два тела, еще несколько человек пострадали, им была оказана медицинская помощь. При этом источник отметил, что число погибших и пострадавших может возрасти.

Очевидец на месте событий рассказал РИА Новости, что пожар был крупным, десятки семей бежали из своих жилищ, когда площадь пожара начала расти. По его словам, при распространении огня начали взрываться баллоны с газом, что только усугубило ситуацию.

Причины пожара пока неизвестны, но в Ливане последнее время сохраняется крайне жаркая погода. Средние температуры достигают 40 градусов по Цельсию, что уже привело к пожарам в нескольких районах страны.