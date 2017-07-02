Катару грозит ужесточение санкций, но не военный конфликт, считают эксперты

КАИР, 2 июл — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Катар может столкнуться с ужесточением санкций со стороны четырех арабских государств, но опасности перерастания дипломатического конфликта в военный нет, считают египетские эксперты, опрошенные РИА Новости.

В воскресенье вечером истекает срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара три арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет. Ультиматум содержит 13 требований к Дохе, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Согласно заявлениям катарских представителей, Доха выполнять эти требования не собирается, считая их нарушением суверенитета, но допускает при этом возможность переговоров с арабскими соседями.

Военного конфликта не будет

"Речь не идет о военных вариантах развития событий. Сейчас мяч на стороне даже не катарского государства, а правящей семьи, политика которой наносит ущерб не только национальной безопасности арабских стран, но и катарскому народу, безопасности всего региона Персидского залива", — считает бывший помощник главы МИД Египта, специалист по международным отношениям Реда Шехата.

По его словам, регион стал уязвим перед лицом вмешательства Ирана и Турции, "как будто мы вернулись в эпоху османского или персидского доминирования".

Конфликт может затянуться, однако в военную фазу он не перейдет, уверен и бывший начальник исследовательского центра Военной академии имени Гамаля Абдель Насера генерал Гамаль Мазлюм.

"Нет никакой осады Катара, есть лишь политический и дипломатический бойкот, а также санкции, введенные из-за поддержки терроризма в регионе. Мы еще находимся в начале конфликта, но чего-то большего, чем экономические санкции, ожидать не стоит, тем более, что никаких военных угроз в адрес Дохи не было, и никакие определенные цели в Катаре не назывались", — сказал собеседник агентства.

Комментируя переброску турецких военных в Катар, он отметил, что речь идет, скорее, о том, что власти этой страны "опасаются переворота". "Турецкие войска нужны, скорее, для защиты режима в Катаре", — считает эксперт.

Новые санкции

Среди новых мер, которые могут быть приняты арабскими странами против Катара, Мазлюм назвал бойкот крупных иностранных компаний, сотрудничающих с Катаром и имеющих большие инвестиции в Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне или Египте, а также странах, поддерживающих антикатарские санкции.

Заграница поможет?

По мнению эксперта, Катар также может лишиться членства в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива. "Это будет иметь крайне негативные экономические, политические и военные последствия для Дохи", — сказал собеседник агентства. Он также не исключил, что членство Катара в Лиге арабских государств также может быть заморожено.

Чтобы урегулировать конфликт с арабским соседями Катар продолжит активно привлекать крупные государства, США, а также своих экономических партнеров, считает бывший помощник главы МИД Египта Реда Шехата.

Однако, по мнению эксперта, крупные государства не будут вмешиваться в этот конфликт, занимать чью-либо сторону, а ограничатся призывами к политическому диалогу, мирному решению конфликта. В частности, по словам Шехаты, в США не считают, что данный конфликт угрожает коренным экономическим интересам Вашингтона в регионе, они рассматривают этот конфликт как региональный внутриарабский, который еще продлится какое-то время.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Вступившие в конфронтацию с Катаром государства через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения изоляции.