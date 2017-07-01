СМИ: Минобороны Украины назвало ситуацию с боеприпасами критической

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министерство обороны Украины оценивает ситуацию с обеспечением вооруженных сил боеприпасами для некоторых видов вооружения как критическую, сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на документ №220/3650, который министр обороны Украины Степан Полторак направил секретарю СНБО Александру Турчинову в мае этого года.

По информации издания, львиную долю экспортных поставок Киева за рубеж до недавнего времени составляли боеприпасы. Украина продавала миллионы патронов и снарядов разных калибров в Малайзию, Индию и страны Африки.

"Надо отметить, что Минобороны уже спустилось на землю и оценивает как критическое обеспечение армии боеприпасами калибра 7,62 миллиметра к снайперским винтовкам, калибра 12,7 к пулеметам ДШК и НСВТ, крупных калибров от 23 до 152 миллиметров для артиллерийских систем, гранатометными выстрелами всех типов и калибров", — говорится в материале.

В статье указано, что на сегодняшний день Украина утратила возможность производства взрывчатых веществ, гильз, пороха, снарядов и взрывателей. После начала боевых действий в Донбассе Донецкий казенный завод химических изделий и Химическое казенное объединение имени Г.Петровского остались на территории, неподконтрольной Киеву. В результате у Украины больше нет возможности производить боеприпасы средних и крупных артиллерийских калибров, боевые части авиабомб, порох для высокоточных ракет и снаряды для РСЗО.

Автор статьи отмечает, что инициативу по запуску подобного производства на действующих оборонных предприятиях страны в начале 2015 года "зарубил" тогдашний премьер Арсений Яценюк. По оценкам экспертов, для реализации этого проекта потребовалось от 20 до 25 миллионов долларов.