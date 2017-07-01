Нацгвардия Украины прокомментировала задержание своего бойца в Италии

Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО. Архивное фото

Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО. Архивное фото

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Национальная гвардия Украины заявила, что не получала официальной информации о задержании своего сотрудника Виталия Маркива в Италии, сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Об аресте Маркива сообщила Генеральная прокуратура Украины. По ее данным, Маркива арестовали в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Рокелли вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году.

"Национальная гвардия Украины обеспокоена арестом заместителя командира взвода батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерала Сергея Кульчицкого старшего сержанта Виталия Маркива… Официальной информации о задержании Виталия Маркива в Национальную гвардию не поступало", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацгвардия и Генпрокуратура Украины приложит максимум усилий для оказания помощи военному.