Число пострадавших при стрельбе в ночном клубе в США возросло до 28

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Двадцать восемь человек пострадали при стрельбе в клубе города Литл-Рок в штате Арканзас в США, из них 25 человек получили огнестрельные ранения, сообщили правоохранители.

Ранее телеканал Fox News сообщил о стрельбе в клубе Power Lounge, произошедшей в субботу ночью по местному времени. Полиция считает, что инцидент произошел после возникшей в ночном клубе перепалки и не связывает его с терроризмом.

Правоохранители города Литл-Рок сообщили, что из 28 раненых три человека пострадали по другим причинам. "В данный момент предполагается, что все выживут", — написала полиция на своей странице в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере один человек находится в критическом состоянии. После полиция уточнила, что его состояние оценивается как стабильное.