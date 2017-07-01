Певице Бьянке запретили въезд на Украину

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде в страну певице Бьянке из-за посещения Крыма без согласования с Киевом, ей запрещен въезд в страну сроком на три года, сообщает сайт телеканала "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Олега Слободяна.

Ранее данные о певице Бьянке были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

"Да, действительно, подтверждаю", — сказал Слободян в ответ на вопрос о том, действительно ли Бьянку не пропустили на Украину.

Также Слободян сообщил, что погранслужба запретила певице въезд в страну сроком на три года, причиной запрета стало то, что она посещала Крым без согласования с Киевом.