Лукашенко рассказал, как Россия способствует независимости Белоруссии

МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Обретение надежных партнеров и союзников, как, в частности, Россия, делает устойчивее независимость Белоруссии, заявил в субботу в Минске президент страны Александр Лукашенко.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии.

"В одиночку в современном мире, особенно нам, не выжить. Именно поэтому Белоруссия является сторонником межгосударственных интеграционных процессов. Ведь мы понимаем: обретение надежных партнеров и союзников делает сильнее и устойчивее нашу реальную независимость", — процитировали в пресс-службе слова Лукашенко.

По словам президента, речь идет о двусторонних отношениях Белоруссии и России, взаимовыгодное сотрудничество которых охватывает все сферы жизни двух стран, уточнили в пресс-службе.

В этой связи Лукашенко заметил, что на прошедшем 30 июня в Москве заседании Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России были решены практически все вопросы, которые стояли на повестке дня белорусско-российских отношений. "Да, у нас с нашей братской Россией не все всегда гладко. Но скажите, где и у кого все гладко? И я вчера уже после проведения всех мероприятий руководству России сказал, что это первое в истории подобное мероприятие, где мы были действительно братьями, где мы решили практически все вопросы, которые стояли и оставались в повестке дня", — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что "после этих неимоверных санкций и давления со всех сторон мы наконец поняли, что надо рассчитывать только на себя". "Счастье нашим народам принесут только наши совместные усилия. И больше ничего", — добавил президент.

Также Лукашенко отметил, что весьма динамично развивается взаимодействие с дружественной Китайской Народной Республикой. "И это просто удивительно, просто счастье, что мы с этой величайшей империей, которая выходит на первое место в мире, установили такие дружественные отношения. Они практически на уровне нашей России", — сказал президент.

"Наметился серьезный прогресс в отношениях с США и Европейским союзом", — добавил глава государства.

Лукашенко также отметил, что в последние годы вклад Белоруссии в обеспечение безопасности, укрепление мира и стабильности в Европе получает все большее международное признание.