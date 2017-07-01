ТОКИО, 1 июл – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Береговая охрана Южной Кореи задержала в Японском море судно из КНДР, некоторые из моряков заявили о своем желании остаться на южнокорейской территории, передает агентство Ренхап.

По данным агентства, небольшое судно пересекло условную границу в Японском море со стороны КНДР в субботу. На борту находились пятеро моряков.

В настоящее время сотрудники южнокорейской береговой охраны выясняют, как именно северокорейское судно оказалось в территориальных водах Южной Кореи. По предварительной информации, несколько членов экипажа выразили желание не возвращаться в КНДР.

Ранее на этой неделе Южная Корея репатриировала восьмерых моряков из КНДР, судно которых было найдено дрейфующим в акватории южнокорейского острова Уллындо 23 июня. По данным береговой охраны Южной Кореи, у судна произошел отказ двигателя. На борту находились восемь членов экипажа. Все они изъявили желания вернуться на родину в КНДР.

За текущий год южнокорейская береговая охрана спасла 15 граждан КНДР. Лишь двое из них приняли решение остаться в Южной Корее.