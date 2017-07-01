ЛНР заявляет о планах Киева создать "Иностранный легион"

ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. В МВД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявляют, что получили сообщение о планах украинского командования создать отдельное подразделение ВСУ, состоящее из иностранцев.

Ранее глава МВД ЛНР заявил о готовности покупать информацию о ВСУ и другие разведданные МО Украины.

Как заявляют в министерстве, 28 июня на "горячую линию" МВД ЛНР позвонил предположительно сотрудник министерства обороны Украины, житель Киева. "В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей офицер рассказал о планах МОУ создать на базе 25-го нацбатальона "Киевская Русь" отдельное подразделение ВСУ, состоящее из иностранцев – "Иностранный легион", — сказал РИА Новости представитель Центра взаимодействия с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

"По предварительным результатам начатой проверки, полученные сведения подтвердились", — уточнил собеседник агентства.

Звонивший также сообщил, что "легион" будет состоять из 150 человек. По окладам и доплатам новое подразделение уровняют с однотипными должностями в ВСУ.

"Желающих служить после отбора будут направлять в тренировочный лагерь, где с ними будут заниматься военной подготовкой по стандартам НАТО. В качестве инструкторов планируются бывшие грузинские военные – члены действующего подразделения ВСУ "Грузинский национальный легион", личный состав – 40 граждан Грузии, заместитель командира – Зураб Чихелидзе", — добавили в министерства.

При этом в МВД сообщили, что по их данным, новое подразделение должно будет выполнять сложные боевые задачи в различных условиях местности, действуя как механизированная рота и рота спецназа.