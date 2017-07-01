В Израиль прибыл американский авианосец "Джордж Буш"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл — РИА Новости. Авианосец ВМС США "Джордж Буш" прибыл к берегам Израиля, став первым за 17 лет кораблем такого типа в водах еврейского государства, передает в субботу Второй канал местного телевидения.

Авианосец бросил якорь у северного города Хайфы и, как ожидается, пробудет там ближайшие четыре дня.

"Гигантский авианосец "Джордж Буш", названный в честь бывшего американского президента, встал на якорь у входа в Хайфский залив", — сообщил телеканал. Для тысяч американских военнослужащих запланированы экскурсии на берег — по Хайфе и другим городам Израиля.

"Ожидается, что в понедельник авианосец посетят премьер-министр (Израиля) Биньямин Нетаньяху и министр обороны Авигдор Либерман", — передает телевидение.

На борту атомного авианосца, который уже два года принимает участие в операции против ИГ (террористическая организация, запрещена в России — ред.), находятся более 5,7 тысячи человек, а также десятки самолетов и вертолетов.