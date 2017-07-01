МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Необоснованные обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в причастности российских спецслужб к атаке вируса Petya объясняются желанием украинских властей получить увеличенную финансовую помощь от Запада, считает сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

Глобальная атака вируса-вымогателя Petya во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину, а также российские компании. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. СБУ заявила в субботу, что установила причастность спецслужбы России к атаке вируса, не предоставив при этом никаких доказательств.

"Все эти "российские" кибератаки, о которых сначала заговорили США, а потом Запад и другие страны, — это вымысел, который на Западе пытаются использовать, чтобы преувеличить якобы идущую от России угрозу. Это выгодно как самим США, поскольку дает увеличение военных бюджетов, так и поддерживаемым ими "сателлитам", поскольку это может увеличить и денежную поддержку этих стран", — заявил Морозов РИА Новости.

По его словам, скорее всего, поразившийся Украину и другие страны вирус стал продуктом разработки киберуправления американской разведки. "Я так думаю, что Украина как американский сателлит стала полигоном для испытаний в секторе разрушения управления", — отметил сенатор.

Он напомнил, что у российских спецслужб лишь два приоритета — обеспечение безопасности граждан РФ от террористической угрозы и противодействие международному терроризму.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.