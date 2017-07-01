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В мире

Европа простилась с "архитектором единства" Гельмутом Колем

15:4201.07.2017
(обновлено: 15:44 01.07.2017)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с экс-канцлером Гельмутом Колем. 1 июля 2017Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с экс-канцлером Гельмутом Колем. 1 июля 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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СТРАСБУРГ, 1 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Беспрецедентное для стен Европарламента событие — во французском Страсбурге в субботу утром прошла общеевропейская церемония прощания с "отцом объединения Германии", экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем.

Канцлер единства

Гельмут Коль родился 3 апреля 1930 года в городе Людвигсхафен (Рейнланд-Пфальц). После гимназии будущий канцлер поступил на юридический факультет Франкфуртского университета, но вскоре перевелся в Гейдельбергский университет, где изучал историю и общественно-политические науки.

Гельмут Коль. Архив
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Биография Гельмута Коля
Первые шаги в политике Коль совершил еще будучи школьником, вступив в 1946 году в партию "Христианско-демократический союз". Он занимал все новые и новые посты: главы ХДС в Рейнланд-Пфальце (1966), премьер-министра этой земли (1969) и председателя ХДС ФРГ (1973-1998).

В октябре 1982 года Коль был избран федеральным канцлером Германии в ходе первого в истории бундестага удавшегося конструктивного вотума недоверия действующему федеральному канцлеру Гельмуту Шмидту. Этот высокий пост Коль будет занимать 16 лет.

Именно он сыграл решающую роль в процессе воссоединения Западной и Восточной Германии в 1989–1990 годах. За вклад экс-канцлера в преодоление раздробленности Европы и объединение Германии кандидатуру Коля неоднократно выдвигали на получение Нобелевской премии мира.

"Канцлер единства" скончался 16 июня в возрасте 87 лет.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПеред началом церемонии прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в здании Европейского парламента. 1 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Перед началом церемонии прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в здании Европейского парламента. 1 июля 2017

Меры безопасности

Для обеспечения порядка и безопасности в день церемонии дополнительно мобилизованы две тысячи полицейских и жандармов. Они, вооруженные автоматами, несут вахту на городских улицах и непосредственно возле Европарламента. В режиме повышенной готовности работают саперные службы и специалисты по защите от дронов.

Дмитрий Медведев перед началом церемонии прощания с бывшим федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Гельмутом Колем. 1 июля 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Церемония прощания сильно повлияла на движение в городе — перекрыты многие улицы, изменены некоторые маршруты общественного транспорта, ограничено даже судоходство по Рейну и реке Иль. Усиленные меры безопасности установлены и в окрестностях городского аэропорта, куда прибывали и откуда будут улетать официальные делегации, а также на трассе A35, соединяющей воздушную гавань с Европарламентом.

Скорбный день

Лидеры государств и главы делегаций начали прибывать в здание Европарламента утром в субботу. До начала официальной церемонии они могли в приватной обстановке почтить память Коля у его гроба, установленного в отдельном небольшом помещении. У гроба, покрытого европейским флагом, кто-то просто склонял голову, кто-то, как экс-президент Франции Николя Саркози, осенял себя крестом, а кто-то, как экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, складывал руки в молитве. Потом участники церемонии могли оставить записи к книге соболезнований.

Проститься с Колем прибыли президенты и главы правительств ряда государств ЕС, а также Украины и Израиля, представители Катара, Индонезии, Турции, США и Китая. Все они заняли места в амфитеатре Европарламента, куда затем восемь немецких военнослужащих внесли гроб.

Церемония началась с "Похоронного марша" из оратории "Саул" Георга Генделя, который исполнил филармонический оркестр страсбургского университета.

© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время траурной церемонии прощания с бывшим федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Гельмутом Колем. 1 июля 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время траурной церемонии прощания с бывшим федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Гельмутом Колем. 1 июля 2017

Рыцарь свободы и демократии

В ходе официальной церемонии первым память бывшего канцлера почтил председатель Европарламента Антонио Таяни, назвавший Коля "храбрым человеком" и "рыцарем свободы и демократии".

"Сегодня мы воздаем последние почести Гельмуту Колю, великому европейцу, великому государственному деятелю, политическому гиганту, который был способен слушать своих граждан и заглядывать за горизонт", — сказал глава ЕП.

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль. 2012 год
© AP Photo / Michael Sohn
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Таяни подчеркнул, что "за свою жизнь Гельмут Коль не раз получал признание за свой вклад в европейское строительство".

"Но настоящее признание — это то, которое история отвела ему сегодня. Больше чем когда-либо его пример должен вести нас к продолжению совместного строительства нашего будущего. Чтобы приблизить европейские институты к народам. Чтобы дать конкретные ответы на их обеспокоенности", — заявил Таяни.

От отметил, что сегодня больше чем когда-либо, нужно "учиться у Коля выбирать надежду и оставлять в стороне страх".

Вспомнили с улыбкой

Выступавший следом за ним глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посвятил Колю теплую речь. По его словам, усопший "видел будущее", "был патриотом Германии и европейским патриотом", "гигантом послевоенной поры".

"Мы бы предпочли видеть тебя среди нас. Но пообещай мне, что на небе ты не станешь сразу же учреждать местное отделение ХДС", — пошутил Юнкер.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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На фоне сдержанных и скорбных, соответствующих духу события выступлений политиков, выделялась речь экс-президента США Билла Клинтона. Он говорил громко, активно жестикулируя и словно приглашая собравшихся к дискуссии. Клинтон много шутил о покойном, рассказал о любимом вашингтонском ресторане Коля, по меньшей мере дважды упомянул его "аппетит", отметив, впрочем, "что речь идет не только о гастрономии".

"Он широко смотрел. Он хотел построить мир, где никто ни над кем бы не доминировал, мир, где взаимодействие торжествует над конфликтами", — сказал Клинтон.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д. Медведев принял участие в церемонии прощания с экс-канцлером Г. Колем
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр РФ Д. Медведев принял участие в церемонии прощания с экс-канцлером Г. Колем

Великий политик

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на церемонии, подчеркнул, что Коля "справедливо называют не только творцом объединенной Германии, но и архитектором единой Европы, а если говорить прямо — существующего сегодня миропорядка".

Экс-канцлер Германии Гельмут Коль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Он был тем лидером, благодаря которым меняются эпохи. О многом, чего он добился за 16 лет на посту канцлера, современники говорили: "Это невозможно сделать". Сегодня о тех событиях мы говорим иначе: "Это невозможно было сделать по-другому". Значит, он умел выбирать единственно верный путь, тот, по которому и пошла история", — сказал глава правительства РФ.

По словам Медведева, Коль "действительно был человеком будущего". Премьер РФ напомнил, что Коль хорошо знал, что такое война, и "долгие годы шел к тому, чтобы Европа никогда больше не была разделена — ни линиями окопов, ни границами, ни враждующими идеологиями".

"Великий политик Гельмут Коль хорошо понимал, что только так, преодолев раскол всей Европы, он сможет объединить родную страну", — подчеркнул Медведев. Как заявил премьер РФ, "на этом пути моя страна, Россия, была для него всегда надежным партнером, наши народы особенно глубоко понимали опасность конфронтации и ценность мира, это позволило вчерашним противникам вместе начать строить отношения, основанные на взаимоуважении, равноправии и доверии".

Президент России Владимир Путин во время встречи с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
© РИА Новости / POOL
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Путин заявил, что Коль сильно повлиял на его политические взгляды
"Гельмут Коль лично очень многое сделал, для того чтобы отношения между нашими странами стали самыми лучшими за всю историю. Россия это очень высоко ценит", — заявил Медведев. Он заверил, что в России Коля "будут помнить как нашего друга, мудрого и дальновидного политика, очень открытого и искреннего человека".

"Канцлер воссоединения" Гельмут Коль
© AP Photo / Michael SohnАрхитектор объединенной Европы, бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался на 88 году жизни в своем доме в городе Людвигсхафен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.Бывший канцлер Германии Гельмут Коль. 2012 год
© AP Photo / Michael Sohn
Архитектор объединенной Европы, бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался на 88 году жизни в своем доме в городе Людвигсхафен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкЛидер одной из крупнейших партий Германии - Христианско-Демократического союза - Коль в течение 16 лет возглавлял правительство ФРГ. На фото: президент России Владимир Путин во время встречи с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем. 2006 год.Президент России Владимир Путин во время встречи с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
© РИА Новости / POOL
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Лидер одной из крупнейших партий Германии - Христианско-Демократического союза - Коль в течение 16 лет возглавлял правительство ФРГ. На фото: президент России Владимир Путин во время встречи с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем. 2006 год.
© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкКоль сыграл решающую роль в процессе воссоединения ФРГ и ГДР в 1989-1990 годах. На фото: президент СССР Михаил Горбачев и Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль подписывают Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ. 1990 год.Михаил Горбачев и Гельмут Коль
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Коль сыграл решающую роль в процессе воссоединения ФРГ и ГДР в 1989-1990 годах. На фото: президент СССР Михаил Горбачев и Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль подписывают Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ. 1990 год.
© AP Photo / Pool/FileОсобые отношения, которые сложились между президентом Франции Франсуа Миттераном и канцлером Германии Гельмутом Колем, сделали возможным подписание Маастрихтского договора и введение единой европейской валюты. На фото: Франсуа Миттеран и Гельмут Коль. 1984 год.Президент Франции Франсуа Миттеран и канцлер Германии Гельмут Коль. 1984 год
© AP Photo / Pool/File
Особые отношения, которые сложились между президентом Франции Франсуа Миттераном и канцлером Германии Гельмутом Колем, сделали возможным подписание Маастрихтского договора и введение единой европейской валюты. На фото: Франсуа Миттеран и Гельмут Коль. 1984 год.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкБорис Ельцин и Гельмут Коль обходят строй почетного караула. 1997 год.Борис Ельцин и Гельмут Коль
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Борис Ельцин и Гельмут Коль обходят строй почетного караула. 1997 год.
© REUTERS / Michael Urban/File PhotoКанцлер Гельмут Коль на танке "Леопард" во время визита британских войск в Северную Германию. 1986 год.Канцлер Германии Гельмут Коль на танке Леопард. 17 сентября 1986 года
© REUTERS / Michael Urban/File Photo
Канцлер Гельмут Коль на танке "Леопард" во время визита британских войск в Северную Германию. 1986 год.
© REUTERS / Michael Urban/File PhotoГельмут Коль и Ангела Меркель во время торжеств, посвященных десятилетию с момента объединения Германии. 2000 год.Ангела Меркель и Гельмут Коль. 27 сентября 2000 год
© REUTERS / Michael Urban/File Photo
Гельмут Коль и Ангела Меркель во время торжеств, посвященных десятилетию с момента объединения Германии. 2000 год.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкКанцлер ФРГ Гельмут Коль, президент США Билл Клинтон и его супруга во время встречи лидеров восьми индустриально развитых стран мира. 1997 год.Канцлер ФРГ Коль и президент США Клинтон с супругой перед обедом в загородном ресторане Форд
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Канцлер ФРГ Гельмут Коль, президент США Билл Клинтон и его супруга во время встречи лидеров восьми индустриально развитых стран мира. 1997 год.
© AP Photo / FileГельмут Коль, королева Великобритании Елизавета II, президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Букингемском дворце в Лондоне. 1984 год.Гельмут Коль, королева Великобритании Елизавета II, президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Букингемском дворце в Лондоне. 1984 год
© AP Photo / File
Гельмут Коль, королева Великобритании Елизавета II, президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Букингемском дворце в Лондоне. 1984 год.
© REUTERS / Reinhard Krause/File PhotoГельмут Коль в толпе своих сторонников во время первой избирательной кампании в Восточной Германии. 1990 год.Гельмут Коль в толпе сторонников. 20 февраля 1990 года
© REUTERS / Reinhard Krause/File Photo
Гельмут Коль в толпе своих сторонников во время первой избирательной кампании в Восточной Германии. 1990 год.
© AFP 2017 / Hai DoКанцлер Германии Гельмут Коль выступает на Генассамблее ООН. 1992 год.Канцлер Германии Гельмут Коль на выступлении в Генассамблеи ООН. 1992 год
© AFP 2017 / Hai Do
Канцлер Германии Гельмут Коль выступает на Генассамблее ООН. 1992 год.
© AFP 2017 / DPA/Stringer Канцлер Гельмут Коль с женой Ханнелоре. 1989 год.Канцлер Гельмут Коль с женой Ханнелоре. 1989 год
© AFP 2017 / DPA/Stringer
Канцлер Гельмут Коль с женой Ханнелоре. 1989 год.
© AP Photo / Jan Bauer, fileБывший канцлер Германии Гельмут Коль во время прогулки по Берлину. 2003 год.Бывший канцлер Германии Гельмут Коль возле Бранденбургских ворот. 2003 год
© AP Photo / Jan Bauer, file
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль во время прогулки по Берлину. 2003 год.
© AP Photo / Wolfgang Radtke, poolПапа Римский Бенедикт XVI беседует с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем во время своего официального визита в Германию. 2011 год.Папа Бенедикт XVI с бывшим канцлер Германии Гельмут Коль. 2011 год
© AP Photo / Wolfgang Radtke, pool
Папа Римский Бенедикт XVI беседует с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем во время своего официального визита в Германию. 2011 год.
© REUTERS / Johannes Eisele/File PhotoБывший канцлер Германии Гельмут Коль выступает на приеме, устроенном в честь его 80-летия. 2010 год.Бывший канцлер Германии Гельмут Коль. 2010 год
© REUTERS / Johannes Eisele/File Photo
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль выступает на приеме, устроенном в честь его 80-летия. 2010 год.
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Знал цену, дал шанс

В завершающей части церемонии перед собравшимися выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Он знал цену нашей Европе", — сказал французский лидер, подчеркнув, что Коль был другом Франции, предпочитавший "мосты границам и стенам".

Канцлер ФРГ в свою очередь отметила, что "многому из того, что сейчас нам кажется очевидным, мы обязаны Колю" — в частности, единой Европе и евро. Также Меркель поблагодарила Коля за то, что "он дал ей шанс". Закончив говорить, канцлер подошла к гробу и поклонилась ему, а затем подошла к вдове Коля Майке Коль-Рихтер и пожала ей руку.

Гельмут Коль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Последний путь

После окончания всех речей оркестр исполнил национальный гимн ФРГ, а затем при участии хора Страсбурга прозвучал гимн Европы.

Коль, улыбаясь с большого портрета, смотрел на своих близких и коллег. Его вдова, всю церемонию прятавшая эмоции, едва сдерживала плач.

Под звуки Седьмой симфонии Бетховена гроб с телом Коля покинул амфитеатр. В скором времени останки экс-канцлера на вертолете доставят в Людвигсхафен, а затем — уже на корабле — в город Шпайер на юго-западе Германии, где вечером в субботу пройдут похороны.

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Медведев назвал Гельмута Коля человеком будущего
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