Европа простилась с "архитектором единства" Гельмутом Колем

СТРАСБУРГ, 1 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Беспрецедентное для стен Европарламента событие — во французском Страсбурге в субботу утром прошла общеевропейская церемония прощания с "отцом объединения Германии", экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем.

Канцлер единства

Гельмут Коль родился 3 апреля 1930 года в городе Людвигсхафен (Рейнланд-Пфальц). После гимназии будущий канцлер поступил на юридический факультет Франкфуртского университета, но вскоре перевелся в Гейдельбергский университет, где изучал историю и общественно-политические науки.

Первые шаги в политике Коль совершил еще будучи школьником, вступив в 1946 году в партию "Христианско-демократический союз". Он занимал все новые и новые посты: главы ХДС в Рейнланд-Пфальце (1966), премьер-министра этой земли (1969) и председателя ХДС ФРГ (1973-1998).

В октябре 1982 года Коль был избран федеральным канцлером Германии в ходе первого в истории бундестага удавшегося конструктивного вотума недоверия действующему федеральному канцлеру Гельмуту Шмидту. Этот высокий пост Коль будет занимать 16 лет.

Именно он сыграл решающую роль в процессе воссоединения Западной и Восточной Германии в 1989–1990 годах. За вклад экс-канцлера в преодоление раздробленности Европы и объединение Германии кандидатуру Коля неоднократно выдвигали на получение Нобелевской премии мира.

"Канцлер единства" скончался 16 июня в возрасте 87 лет.

Меры безопасности

Для обеспечения порядка и безопасности в день церемонии дополнительно мобилизованы две тысячи полицейских и жандармов. Они, вооруженные автоматами, несут вахту на городских улицах и непосредственно возле Европарламента. В режиме повышенной готовности работают саперные службы и специалисты по защите от дронов.

Скорбный день

Церемония прощания сильно повлияла на движение в городе — перекрыты многие улицы, изменены некоторые маршруты общественного транспорта, ограничено даже судоходство по Рейну и реке Иль. Усиленные меры безопасности установлены и в окрестностях городского аэропорта, куда прибывали и откуда будут улетать официальные делегации, а также на трассе A35, соединяющей воздушную гавань с Европарламентом.

Лидеры государств и главы делегаций начали прибывать в здание Европарламента утром в субботу. До начала официальной церемонии они могли в приватной обстановке почтить память Коля у его гроба, установленного в отдельном небольшом помещении. У гроба, покрытого европейским флагом, кто-то просто склонял голову, кто-то, как экс-президент Франции Николя Саркози, осенял себя крестом, а кто-то, как экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, складывал руки в молитве. Потом участники церемонии могли оставить записи к книге соболезнований.

Проститься с Колем прибыли президенты и главы правительств ряда государств ЕС, а также Украины и Израиля, представители Катара, Индонезии, Турции, США и Китая. Все они заняли места в амфитеатре Европарламента, куда затем восемь немецких военнослужащих внесли гроб.

Церемония началась с "Похоронного марша" из оратории "Саул" Георга Генделя, который исполнил филармонический оркестр страсбургского университета.

Рыцарь свободы и демократии

В ходе официальной церемонии первым память бывшего канцлера почтил председатель Европарламента Антонио Таяни, назвавший Коля "храбрым человеком" и "рыцарем свободы и демократии".

"Сегодня мы воздаем последние почести Гельмуту Колю, великому европейцу, великому государственному деятелю, политическому гиганту, который был способен слушать своих граждан и заглядывать за горизонт", — сказал глава ЕП.

Таяни подчеркнул, что "за свою жизнь Гельмут Коль не раз получал признание за свой вклад в европейское строительство".

"Но настоящее признание — это то, которое история отвела ему сегодня. Больше чем когда-либо его пример должен вести нас к продолжению совместного строительства нашего будущего. Чтобы приблизить европейские институты к народам. Чтобы дать конкретные ответы на их обеспокоенности", — заявил Таяни.

От отметил, что сегодня больше чем когда-либо, нужно "учиться у Коля выбирать надежду и оставлять в стороне страх".

Вспомнили с улыбкой

Выступавший следом за ним глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посвятил Колю теплую речь. По его словам, усопший "видел будущее", "был патриотом Германии и европейским патриотом", "гигантом послевоенной поры".

"Мы бы предпочли видеть тебя среди нас. Но пообещай мне, что на небе ты не станешь сразу же учреждать местное отделение ХДС", — пошутил Юнкер.

На фоне сдержанных и скорбных, соответствующих духу события выступлений политиков, выделялась речь экс-президента США Билла Клинтона. Он говорил громко, активно жестикулируя и словно приглашая собравшихся к дискуссии. Клинтон много шутил о покойном, рассказал о любимом вашингтонском ресторане Коля, по меньшей мере дважды упомянул его "аппетит", отметив, впрочем, "что речь идет не только о гастрономии".

"Он широко смотрел. Он хотел построить мир, где никто ни над кем бы не доминировал, мир, где взаимодействие торжествует над конфликтами", — сказал Клинтон.

Великий политик

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на церемонии, подчеркнул, что Коля "справедливо называют не только творцом объединенной Германии, но и архитектором единой Европы, а если говорить прямо — существующего сегодня миропорядка".

"Он был тем лидером, благодаря которым меняются эпохи. О многом, чего он добился за 16 лет на посту канцлера, современники говорили: "Это невозможно сделать". Сегодня о тех событиях мы говорим иначе: "Это невозможно было сделать по-другому". Значит, он умел выбирать единственно верный путь, тот, по которому и пошла история", — сказал глава правительства РФ.

По словам Медведева, Коль "действительно был человеком будущего". Премьер РФ напомнил, что Коль хорошо знал, что такое война, и "долгие годы шел к тому, чтобы Европа никогда больше не была разделена — ни линиями окопов, ни границами, ни враждующими идеологиями".

"Великий политик Гельмут Коль хорошо понимал, что только так, преодолев раскол всей Европы, он сможет объединить родную страну", — подчеркнул Медведев. Как заявил премьер РФ, "на этом пути моя страна, Россия, была для него всегда надежным партнером, наши народы особенно глубоко понимали опасность конфронтации и ценность мира, это позволило вчерашним противникам вместе начать строить отношения, основанные на взаимоуважении, равноправии и доверии".

Знал цену, дал шанс

"Гельмут Коль лично очень многое сделал, для того чтобы отношения между нашими странами стали самыми лучшими за всю историю. Россия это очень высоко ценит", — заявил Медведев. Он заверил, что в России Коля "будут помнить как нашего друга, мудрого и дальновидного политика, очень открытого и искреннего человека".

В завершающей части церемонии перед собравшимися выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Он знал цену нашей Европе", — сказал французский лидер, подчеркнув, что Коль был другом Франции, предпочитавший "мосты границам и стенам".

Канцлер ФРГ в свою очередь отметила, что "многому из того, что сейчас нам кажется очевидным, мы обязаны Колю" — в частности, единой Европе и евро. Также Меркель поблагодарила Коля за то, что "он дал ей шанс". Закончив говорить, канцлер подошла к гробу и поклонилась ему, а затем подошла к вдове Коля Майке Коль-Рихтер и пожала ей руку.

Последний путь

После окончания всех речей оркестр исполнил национальный гимн ФРГ, а затем при участии хора Страсбурга прозвучал гимн Европы.

Коль, улыбаясь с большого портрета, смотрел на своих близких и коллег. Его вдова, всю церемонию прятавшая эмоции, едва сдерживала плач.

Под звуки Седьмой симфонии Бетховена гроб с телом Коля покинул амфитеатр. В скором времени останки экс-канцлера на вертолете доставят в Людвигсхафен, а затем — уже на корабле — в город Шпайер на юго-западе Германии, где вечером в субботу пройдут похороны.