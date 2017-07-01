Европа простилась с "архитектором единства" Гельмутом Колем

СТРАСБУРГ, 1 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Беспрецедентное для стен Европарламента событие — во французском Страсбурге в субботу утром прошла общеевропейская церемония прощания с "отцом объединения Германии", экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем.
Канцлер единства
Гельмут Коль родился 3 апреля 1930 года в городе Людвигсхафен (Рейнланд-Пфальц). После гимназии будущий канцлер поступил на юридический факультет Франкфуртского университета, но вскоре перевелся в Гейдельбергский университет, где изучал историю и общественно-политические науки.
В октябре 1982 года Коль был избран федеральным канцлером Германии в ходе первого в истории бундестага удавшегося конструктивного вотума недоверия действующему федеральному канцлеру Гельмуту Шмидту. Этот высокий пост Коль будет занимать 16 лет.
Именно он сыграл решающую роль в процессе воссоединения Западной и Восточной Германии в 1989–1990 годах. За вклад экс-канцлера в преодоление раздробленности Европы и объединение Германии кандидатуру Коля неоднократно выдвигали на получение Нобелевской премии мира.
"Канцлер единства" скончался 16 июня в возрасте 87 лет.
Меры безопасности
Для обеспечения порядка и безопасности в день церемонии дополнительно мобилизованы две тысячи полицейских и жандармов. Они, вооруженные автоматами, несут вахту на городских улицах и непосредственно возле Европарламента. В режиме повышенной готовности работают саперные службы и специалисты по защите от дронов.
Скорбный день
Лидеры государств и главы делегаций начали прибывать в здание Европарламента утром в субботу. До начала официальной церемонии они могли в приватной обстановке почтить память Коля у его гроба, установленного в отдельном небольшом помещении. У гроба, покрытого европейским флагом, кто-то просто склонял голову, кто-то, как экс-президент Франции Николя Саркози, осенял себя крестом, а кто-то, как экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, складывал руки в молитве. Потом участники церемонии могли оставить записи к книге соболезнований.
Проститься с Колем прибыли президенты и главы правительств ряда государств ЕС, а также Украины и Израиля, представители Катара, Индонезии, Турции, США и Китая. Все они заняли места в амфитеатре Европарламента, куда затем восемь немецких военнослужащих внесли гроб.
Церемония началась с "Похоронного марша" из оратории "Саул" Георга Генделя, который исполнил филармонический оркестр страсбургского университета.
Рыцарь свободы и демократии
В ходе официальной церемонии первым память бывшего канцлера почтил председатель Европарламента Антонио Таяни, назвавший Коля "храбрым человеком" и "рыцарем свободы и демократии".
"Сегодня мы воздаем последние почести Гельмуту Колю, великому европейцу, великому государственному деятелю, политическому гиганту, который был способен слушать своих граждан и заглядывать за горизонт", — сказал глава ЕП.
"Но настоящее признание — это то, которое история отвела ему сегодня. Больше чем когда-либо его пример должен вести нас к продолжению совместного строительства нашего будущего. Чтобы приблизить европейские институты к народам. Чтобы дать конкретные ответы на их обеспокоенности", — заявил Таяни.
От отметил, что сегодня больше чем когда-либо, нужно "учиться у Коля выбирать надежду и оставлять в стороне страх".
Вспомнили с улыбкой
Выступавший следом за ним глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посвятил Колю теплую речь. По его словам, усопший "видел будущее", "был патриотом Германии и европейским патриотом", "гигантом послевоенной поры".
"Мы бы предпочли видеть тебя среди нас. Но пообещай мне, что на небе ты не станешь сразу же учреждать местное отделение ХДС", — пошутил Юнкер.
"Он широко смотрел. Он хотел построить мир, где никто ни над кем бы не доминировал, мир, где взаимодействие торжествует над конфликтами", — сказал Клинтон.
Великий политик
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на церемонии, подчеркнул, что Коля "справедливо называют не только творцом объединенной Германии, но и архитектором единой Европы, а если говорить прямо — существующего сегодня миропорядка".
По словам Медведева, Коль "действительно был человеком будущего". Премьер РФ напомнил, что Коль хорошо знал, что такое война, и "долгие годы шел к тому, чтобы Европа никогда больше не была разделена — ни линиями окопов, ни границами, ни враждующими идеологиями".
"Великий политик Гельмут Коль хорошо понимал, что только так, преодолев раскол всей Европы, он сможет объединить родную страну", — подчеркнул Медведев. Как заявил премьер РФ, "на этом пути моя страна, Россия, была для него всегда надежным партнером, наши народы особенно глубоко понимали опасность конфронтации и ценность мира, это позволило вчерашним противникам вместе начать строить отношения, основанные на взаимоуважении, равноправии и доверии".
Знал цену, дал шанс
В завершающей части церемонии перед собравшимися выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Он знал цену нашей Европе", — сказал французский лидер, подчеркнув, что Коль был другом Франции, предпочитавший "мосты границам и стенам".
Канцлер ФРГ в свою очередь отметила, что "многому из того, что сейчас нам кажется очевидным, мы обязаны Колю" — в частности, единой Европе и евро. Также Меркель поблагодарила Коля за то, что "он дал ей шанс". Закончив говорить, канцлер подошла к гробу и поклонилась ему, а затем подошла к вдове Коля Майке Коль-Рихтер и пожала ей руку.
Последний путь
После окончания всех речей оркестр исполнил национальный гимн ФРГ, а затем при участии хора Страсбурга прозвучал гимн Европы.
Коль, улыбаясь с большого портрета, смотрел на своих близких и коллег. Его вдова, всю церемонию прятавшая эмоции, едва сдерживала плач.
Под звуки Седьмой симфонии Бетховена гроб с телом Коля покинул амфитеатр. В скором времени останки экс-канцлера на вертолете доставят в Людвигсхафен, а затем — уже на корабле — в город Шпайер на юго-западе Германии, где вечером в субботу пройдут похороны.