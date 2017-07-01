В Чехии столкнулись два автомобиля из американского военного конвоя

ПРАГА, 1 июл – РИА Новости, Александр Куранов. Два автомобиля из состава американского военного конвоя, направлявшегося с базы в ФРГ к месту учений, столкнулись в субботу на скоростной автомагистрали неподалеку от чешского города Мирошовице, сообщил журналистам представитель полиции Центрально-чешского края Павел Трукса.

"Авария произошла в тот момент, когда одна часть конвоя поджидала другую, которая опаздывала. Один из автомобилей врезался в цистерну. Происшествие обошлось без раненых, вся ситуация была решена в рамках конвоя. Представители чешской полиции лишь ассистировали в целях урегулирования дорожной ситуации. Движение конвоя возобновлено", — сказал Трукса.

Переброска американского конвоя по Чехии с места дислокации в Германии к месту военных учений НАТО Saber Guardian, которые состоятся в июле на территории Венгрии, Румынии и Болгарии с участием примерно 25 тысяч военнослужащих, будет происходить до воскресенья. Тремя частями через республику проедут около 230 автомобилей и 900 военнослужащих.

С учетом проезда предыдущего конвоя, всего чешскую территорию пересекут, направляясь на учения, около 450 автомобилей и 1,6 тысячи военнослужащих США. Их возвращение на базы в ФРГ состоится в конце июля – начале августа, при этом большая часть военнослужащих и машин будет переправлена по железной дороге.