WP рассказала, почему Меркель проголосовала против однополых браков

Канцлер Германии Ангела Меркель во время голосования по вопросу принятия закона об однополых браках в Бундестаге.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время голосования по вопросу принятия закона об однополых браках в Бундестаге.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Газета The Washington Post объяснила, почему Ангела Меркель, известная "приверженностью либеральным ценностям", проголосовала против законопроекта об однополых браках.

По словам автора, долгое время партийная линия "Христианско-демократического союза" (ХДС), который возглавляет Меркель, препятствовала легализации гей-браков. Однако перед голосованием в Бундестаге федеральный канцлер призвала принять решения на основе собственных убеждений, а не политики партии.

То, что сама она собирается голосовать "против", Меркель тогда не сказала, поэтому для многих международных наблюдателей ее решение стало сюрпризом. Немцев оно не так удивило, подчеркивает автор.

Как отмечает Роберт Бичи, американский историк, написавший книгу о сексуальных меньшинствах в Германии, Меркель приходится разрываться надвое: с одной стороны, быть лицом западного либерализма, с другой — представлять страну и партию, поддерживающих более консервативные ценности.

Дав принять этот закон перед сентябрьскими выборами в Бундестаг, несмотря на то, что сама она была против, Меркель угодила большинству проголосовавших, но при этом не слишком разозлила собственную партию, следуя своему давнему правилу — "стараться наживать как можно меньше врагов".

В этом, по словам автора, и была суть ее политики на посту канцлера: идти против себя и своей партии, если политическая обстановка того требует. Во всех остальных партиях, с которыми ХДС, возможно, предстоит осенью создавать коалицию, однополые браки поддерживают почти единогласно.

Сама она, будучи дочерью протестантского священника, долгое время поддерживала основную линию своей партии. "Для меня брак — это когда мужчина и женщина живут вместе", — не раз говорила она, и после голосования в пятницу она повторила это почти слово в слово, отмечает WP.