В Словакии 25 немецких туристов пострадали в ДТП

ПРАГА, 1 июл – РИА Новости, Александр Куранов. Неподалеку от города Трнава на западе Словакии в субботу утром съехал с дороги и упал на бок автобус, в котором находились 52 немецких туриста, 25 из них получили ранения разной тяжести, сообщила журналистам представитель республиканского управления "Скорой помощи" Зузана Фуркасова.

"К месту аварии были направлены вертолет с медицинской бригадой, а также машины "Скорой помощи" и пожарной охраны. Те пассажиры автобуса, которые не пострадали во время происшествия, будут доставлены к месту назначения на другом автобусе", — сообщила Фуркасова.

По словам представителя краевой полиции Мартины Кредатусовой, среди пострадавших в аварии туристов погибших нет, трое ранены тяжело, остальные получили более легкие травмы и ранения.

Туристический автобус направлялся из курортного города Пьештяни на экскурсию в город Трнава и во время движения по неизвестным пока причинам съехал в кювет и упал на правый бок. Полиция расследует причины происшествия.