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В мире

Прокуратура близка к раскрытию убийства Вороненкова, заявили в Киеве

Сюжет:
Убийство экс-депутата Вороненкова в Киеве (143)
15:1601.07.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЭкс-депутат Госдумы Вороненков убит в Киеве. Архивное фотоЭкс-депутат Госдумы Вороненков убит в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура близка к раскрытию дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский политолог: расследование убийства Вороненкова – "большая игра"
Ранее Генпрокуратура Украины заявила о задержании 36-летнего жителя Павлограда Днепропетровской области по подозрению в причастности к убийству Вороненкова. Суд арестовал его на два месяца без права внесения залога. Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

"Мы близки к раскрытию этого дела, и это совсем другая линия", — сказал Луценко в интервью проекту "Радио Свобода". Подробностей расследования он не привел.

Он также заявил, что не склонен соединять дело Вороненкова с гибелью сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины полковника Максима Шаповала.

Бывший депутат ГД Денис Вороненков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мнение: есть вероятность, что все дела Вороненкова – "не очень чистые"
Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины. Ранее в Нацполиции заявили, что взрывное устройство было заложено в нижней части автомобиля.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

Первые кадры с места убийства Дениса Вороненкова
© REUTERS / Valentyn OgirenkoЭкс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в четверг днем, когда он выходил из здания пятизвездочного отеля "Премьер Палас" в центре украинской столицы.На месте убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве, Украина. 23 марта 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в четверг днем, когда он выходил из здания пятизвездочного отеля "Премьер Палас" в центре украинской столицы.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкКиллер выстрелил в Вороненкова не менее двух раз. Один из выстрелов оказался смертельным.Экс-депутат Госдумы Вороненков убит в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Киллер выстрелил в Вороненкова не менее двух раз. Один из выстрелов оказался смертельным.
© REUTERS / Sergei SupinskyПо данным Нацполиции Украины, в Вороненкова стреляли из пистолета ТТ.На месте убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве, Украина. 23 марта 2017
© REUTERS / Sergei Supinsky
По данным Нацполиции Украины, в Вороненкова стреляли из пистолета ТТ.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкВ результате нападения были ранены как охранник бывшего депутата, так и киллер, которых сейчас находится под усиленой охраной в реанимации одной из городских больниц.Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
В результате нападения были ранены как охранник бывшего депутата, так и киллер, которых сейчас находится под усиленой охраной в реанимации одной из городских больниц.
© AFP 2017 / Sergei SupinskyНа место убийства приехала жена Вороненкова Мария Максакова.Мария Максакова на месте убийства Дениса Вороненкова в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
На место убийства приехала жена Вороненкова Мария Максакова.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСледовательные органы ведут работу по установлению личности киллера, а также ищут возможных соучастников преступления.На месте убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. 23 марта 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Следовательные органы ведут работу по установлению личности киллера, а также ищут возможных соучастников преступления.
© REUTERS / Alisa BerezutskaВ полиции Киева считают, что убийство носит заказной характер.Тело мужчины возле места убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве, Украина. 23 марта 2017
© REUTERS / Alisa Berezutska
В полиции Киева считают, что убийство носит заказной характер.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПротив Дениса Вороненкова в России было заведено уголовное дело о мошенничестве.На месте убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве, Украина. 23 марта 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Против Дениса Вороненкова в России было заведено уголовное дело о мошенничестве.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoБывшего депутата подозревали в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы.На месте убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве, Украина. 23 марта 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Бывшего депутата подозревали в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ конце 2016 года Вороненков уехал из России на Украину и принял гражданство этой страны.Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В конце 2016 года Вороненков уехал из России на Украину и принял гражданство этой страны.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкВ России Вороненков был объявлен в международный розыск.Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
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В России Вороненков был объявлен в международный розыск.
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