Медведев почтил память экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля минутой молчания

Премьер-министр РФ Д. Медведев принял участие в церемонии прощания с экс-канцлером Г. Колем

Премьер-министр РФ Д. Медведев принял участие в церемонии прощания с экс-канцлером Г. Колем

СТРАСБУРГ, 1 июл РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев почтил минутой молчания память экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля.

Вслед за ним в траурную комнату попрощаться с Колем зашла вдова первого президента России Наина Ельцина.

Церемония прошла в здании Европейского парламента в Страсбурге. На нее приехали действующие и бывшие главы государств и правительств более трех десятков государств.

По окончании церемонии прощания Медведев кратко пообщался с некоторыми из ее участников, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Некоторые гости просили сделать фотографию с Медведевым на память.