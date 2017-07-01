В Средиземном море обнаружили тела девяти мигрантов

РИМ, 1 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Шведский военный корабль, участвующий в спасательных операциях в Средиземном море, доставил в итальянский порт Катанья тела девяти погибших мигрантов, сообщили РИА Новости в береговой охране Италии.

Сможет ли Европа решить проблему мигрантов? Да, приезжим просто нужно несколько лет, чтобы ассимилироваться, все решится само

Нет, мигранты не станут перенимать европейский образ жизни и европейские ценности

Да, но это потребует более решительных действий от властей

Проблему миграции могут решить отдельные страны, Евросоюз доказал свою несостоятельность в этом вопросе Результаты Сможет ли Европа решить проблему мигрантов? 1.7% Да, приезжим просто нужно несколько лет, чтобы ассимилироваться, все решится само

71.5% Нет, мигранты не станут перенимать европейский образ жизни и европейские ценности

6.4% Да, но это потребует более решительных действий от властей

20.3% Проблему миграции могут решить отдельные страны, Евросоюз доказал свою несостоятельность в этом вопросе Все опросы Голосовать

Всего на борту судна, которое прибыло в Италию из ливийских территориальных вод, находилось 650 выживших.

В течение последних нескольких дней в Италии высадились свыше 12 тысяч мигрантов. В условиях разгоревшегося кризиса представитель страны в Евросоюзе Маурицио Массари в среду предупредил еврокомиссара по внутренним делам Димитриса Аврамопулоса, что Италия не может гарантировать высадку в своих портах с "неитальянских кораблей". Таким образом, Италия пригрозила закрыть порты для судов неправительственных организаций, которые занимаются спасением нелегальных мигрантов в водах Средиземного моря.

В субботу итальянские газеты сообщили о еще одном ультиматуме итальянской стороны. По информации Il Corriere della Sera, в переговорах правительства Италии с другими странами и евровластями содержится пункт о выработке нового морского кодекса для кораблей НПО. Нарушение его довольно строгих мер, касающихся оборудования и требований к экипажу, должно привести к конфискации судна. В целом нововведение, по мысли официального Рима, заставит суда НПО высаживать мигрантов не в итальянских портах.

По данным агентства ЕС Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.

В МВД Италии на этой неделе заявили, что с начала нынешнего года на территорию страны прибыли почти 77 тысяч мигрантов, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 13,4%.