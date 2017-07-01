В Средиземном море обнаружили тела девяти мигрантов

РИМ, 1 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Шведский военный корабль, участвующий в спасательных операциях в Средиземном море, доставил в итальянский порт Катанья тела девяти погибших мигрантов, сообщили РИА Новости в береговой охране Италии.
1.7%Да, приезжим просто нужно несколько лет, чтобы ассимилироваться, все решится само
71.5%Нет, мигранты не станут перенимать европейский образ жизни и европейские ценности
6.4%Да, но это потребует более решительных действий от властей
20.3%Проблему миграции могут решить отдельные страны, Евросоюз доказал свою несостоятельность в этом вопросе
Всего на борту судна, которое прибыло в Италию из ливийских территориальных вод, находилось 650 выживших.
В течение последних нескольких дней в Италии высадились свыше 12 тысяч мигрантов. В условиях разгоревшегося кризиса представитель страны в Евросоюзе Маурицио Массари в среду предупредил еврокомиссара по внутренним делам Димитриса Аврамопулоса, что Италия не может гарантировать высадку в своих портах с "неитальянских кораблей". Таким образом, Италия пригрозила закрыть порты для судов неправительственных организаций, которые занимаются спасением нелегальных мигрантов в водах Средиземного моря.
В субботу итальянские газеты сообщили о еще одном ультиматуме итальянской стороны. По информации Il Corriere della Sera, в переговорах правительства Италии с другими странами и евровластями содержится пункт о выработке нового морского кодекса для кораблей НПО. Нарушение его довольно строгих мер, касающихся оборудования и требований к экипажу, должно привести к конфискации судна. В целом нововведение, по мысли официального Рима, заставит суда НПО высаживать мигрантов не в итальянских портах.
В МВД Италии на этой неделе заявили, что с начала нынешнего года на территорию страны прибыли почти 77 тысяч мигрантов, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 13,4%.