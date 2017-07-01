В Гималаях на "горе-убийце" погибли два альпиниста

МАДРИД, 1 июл – РИА Новости. Спасателям не удалось обнаружить следов испанского и аргентинского альпинистов, неделю назад пропавших без вести на горе Нангапарбат в Гималаях, они погибли.

"Мы с сожалением сообщаем: ситуация на склоне заставляет исключить, что кто-то выжил", — говорится в сообщении на сайте проекта 2x14x8000, посвященного восхождениям двух испанских альпинистов, в том числе пропавшего в Гималаях Альберто Серайна (Alberto Zerain).

На восьмитысячник Нангапарбат 56-летний Серайн отправился вместе с аргентинским альпинистом Мариано Галваном (Mariano Galván) в составе экспедиции из 13 человек. Из-за погодных условий большая часть экспедиции вернулась в лагерь. Однако Серайн и Галван отделились от группы и шли по другому маршруту. Испанец и аргентинец пропали в прошлую субботу. Racetracker (GPS-система отслеживания передвижения спортсменов) показал падание на 150 метров, после чего погас на высоте примерно в шесть тысяч метров.

Поиски начались лишь в среду, однако после трех часов их пришлось прекратить из-за плохих погодных условий. В следующий раз вертолеты смогли подняться только в субботу на рассвете. В результате поисков на месте, на которое указывал Racetracker, был обнаружен огромный снежный покров, образовавшийся от схода лавины. Следов спортсменов не удалось найти.

Серайн – один из самых опытных и быстрых альпинистов в мире. В 2008 году ему удалось выжить на горе K2 – он вышел из лагеря за несколько часов до того, как на него обрушилась лавина. Тогда погибли 11 человек.

Нангапарбат, расположенный на северо-западе Гималаев, — девятый по высоте восьмитысячник мира. Его называют "горой-убийцей" из-за того, что до первого успешного восхождения на нём погибли около 30 альпинистов. Входит в первую тройку (после Аннапурны I и К2) самых опасных для восхождения восьмитысячников.