Медведев призвал мировых лидеров к созданию "единой, безопасной Европы"

СТРАСБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим федеральным канцлером Германии Гельмутом Колем заявил, что противоречия на Европейском континенте не приближают его к цели создания "общего дома", и призвал мировых лидеров двигаться к этому.
Вместе с тем Медведев отметил, что "именно единая, безопасная и благополучная Европа — наша общая цель".
"Гельмут Коль в более трудные времена, чем сегодня, доказал, что эта цель достижима. Быть достойным наследником его трудов — ответственность, которая лежит сегодня на всех мировых лидерах", — подчеркнул премьер.
Как отметил Медведев, Коль "мыслил и действовал в общеевропейском и мировом масштабе: мечтал не только о единой Германии, но и о единой Европе". "И видел Россию ее неотъемлемой частью", — добавил он.
Медведев подчеркнул, что "в создании такого общего дома невозможно поставить точку, сказать, что все наконец сделано идеально". "Этим надо заниматься каждый день и заниматься вместе", — отметил премьер.