Медведев призвал мировых лидеров к созданию "единой, безопасной Европы"

СТРАСБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим федеральным канцлером Германии Гельмутом Колем заявил, что противоречия на Европейском континенте не приближают его к цели создания "общего дома", и призвал мировых лидеров двигаться к этому.

"Берлинская стена давно разобрана на сувениры. Но ее идеологические осколки все еще разбросаны по миру. Надо признать, что сегодня из-за наших противоречий мы, к сожалению, достаточно далеки от мечты об общем доме", — сказал Медведев в субботу на церемонии прощания в Страсбурге с бывшим федеральным канцлером Германии Гельмутом Колем.

Вместе с тем Медведев отметил, что "именно единая, безопасная и благополучная Европа — наша общая цель".

"Гельмут Коль в более трудные времена, чем сегодня, доказал, что эта цель достижима. Быть достойным наследником его трудов — ответственность, которая лежит сегодня на всех мировых лидерах", — подчеркнул премьер.

Как отметил Медведев, Коль "мыслил и действовал в общеевропейском и мировом масштабе: мечтал не только о единой Германии, но и о единой Европе". "И видел Россию ее неотъемлемой частью", — добавил он.

"Это была мечта об общем доме — без стен и колючей проволоки, без страха, без вражды, которая разделяет континент и весь мир. Мечта о спокойствии и безопасности для всех. Когда выше наций, границ и государств ставится человек, его идеи и, конечно, общие ценности, сотрудничество и доверие", — сказал глава российского правительства.

Медведев подчеркнул, что "в создании такого общего дома невозможно поставить точку, сказать, что все наконец сделано идеально". "Этим надо заниматься каждый день и заниматься вместе", — отметил премьер.