СТРАСБУРГ, 1 июл — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Решение Москвы о приостановлении выплаты взноса за 2017 год в бюджет Совета Европы ставит уставной орган Совета (Комитет министров) перед выбором между одинаково невыгодными решениями, считает главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев.

Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией. В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о намерении Москвы приостановить выплату взноса за 2017 год до тех пор, пока не будут полностью восстановлены полномочия национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Взаимоотношения России с ПАСЕ в последние несколько лет резко обострились. ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности организации. В 2016 году Россия приняла решение не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

Комментируя по просьбе РИА Новости ситуацию, Берестнев выразил мнение, что "Москва не имея ресурса переломить ситуацию в ПАСЕ, мудро и хитро решила свалить головную боль на Комитет министров Совета Европы (КМСЕ)".

"Более того, это не мы хлопаем дверью, а КМСЕ должен как-то отреагировать: либо начать процесс нашего исключения, чего мы, по словам Лаврова, вроде как и не хотим, либо надо надавить на ПАСЕ и как минимум частично признать российскую правоту в вопросе несовершенства регламента Ассамблеи в части "признания" полномочий национальных делегаций… В результате КМСЕ в цугцванге — и так плохо, и так", — отметил Берестнев.

По его мнению, если запустится процедура исключения, то "официальная Москва в выигрыше". "Это ведь КМСЕ лишит российских граждан защиты в ЕСПЧ, променяв их на интересы заднескамеечных депутатов ПАСЕ", — считает эксперт.