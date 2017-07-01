Медведев отметил вклад Коля в установление партнерства Германии и России

СТРАСБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал экс-канцлера Германии Гельмута Коля, церемония прощания с которым проходит в Страсбурге, одним из архитекторов существующего миропорядка и отметил личный вклад немецкого политика в установление надежного партнерства между Россией и ФРГ.
"Он был тем лидером, благодаря которым меняются эпохи. О многом, чего он добился за 16 лет на посту канцлера, современники говорили: "Это невозможно сделать". Сегодня о тех событиях мы говорим иначе: "Это невозможно было сделать по-другому". Значит, он умел выбирать единственно верный путь, тот, по которому и пошла история", — сказал глава правительства РФ.
По словам Медведева, Коль "действительно был человеком будущего". Премьер РФ напомнил, что Коль хорошо знал, что такое война, и "долгие годы шел к тому, чтобы Европа никогда больше не была разделена — ни линиями окопов, ни границами, ни враждующими идеологиями".
"Гельмут Коль лично очень многое сделал, для того чтобы отношения между нашими странами стали самыми лучшими за всю историю. Россия это очень высоко ценит", — заявил Медведев. Он заверил, что в России Коля "будут помнить как нашего друга, мудрого и дальновидного политика, очень открытого и искреннего человека".