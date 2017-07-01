Иракские военные отбили у ИГ* два района и мост на западе Мосула

БАГДАД, 1 июл — РИА Новости. Иракские военные освободили от группировки ИГ* еще два района и мост в старом городе на западе Мосула, заявило командование операции.
Руководитель федеральной полиции Раид Шакер Джаудат отметил, что теперь военные контролируют районы вблизи здания администрации провинции Найнава, столицей которой является Мосул.
Операция иракских военных в Мосуле продолжается при поддержке международной коалиции во главе с США с октября 2016 года. Сначала силы освободили восточную половину города, а в феврале 2017 года перешли к действиям в западной части.
*Террористическая организация, запрещенная в России