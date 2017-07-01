Белорусам не нужны революции и спекуляция на демократии, заявил Лукашенко

МИНСК, 1 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жителям республики не нужны революции, спекуляция на демократии и правах человека.

Как говорится в поздравлении Лукашенко соотечественникам по случаю Дня Независимости, который празднуется 3 июля, "за последние годы многое изменилось: и страна, и живущие в ней люди, но неизменным осталось желание каждого из нас жить в свободном и мирном государстве".

"Белорусам не нужны потрясения, войны и революции, спекуляция на демократии и правах человека. У нас есть выверенные временем идеалы и ценности, и мы никому не позволим навязывать иное", — говорится в поздравлении, размещенном на сайте главы государства.

Он подчеркнул, что "Белоруссия XXI века – стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития".

"В нашей стране царят мир и порядок. Белорусский народ един, а объединяет его главное – забота об укреплении Отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели", — добавил президент.

Между тем, по информации пресс-службы белорусского лидера, поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Лукашенко от руководителей зарубежных государств, иностранных деятелей политики и культуры.

"К настоящему времени поздравительные послания получены от многих руководителей стран СНГ, Европейского союза и других зарубежных лидеров. В их числе Папа Римский Франциск, Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, Император Японии Акихито, Король Швеции Карл XVI Густав, Король Иордании Абдалла II", — сообщила пресс-служба.

Главу белорусского государства также поздравили президенты России, Украины, Молдавии, Туркмении, Таджикистана, Киргизии, Германии, Болгарии, Венгрии, Румынии, ОАЭ, Индии, Вьетнама, Монголии, ЮАР, Алжира, председатель Государственного Совета и Совета Министров Кубы, генерал-губернаторы Канады и Австралийского Союза.