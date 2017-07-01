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СБ Украины заявила о причастности российских спецслужб к атаке вируса Petya

Сюжет:
Атаки вируса-вымогателя Petya (93)
12:4301.07.2017
(обновлено: 12:46 01.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГлобальная атака вируса-вымогателя. Архивное фотоГлобальная атака вируса-вымогателя. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что к атаке вируса-вымогателя Petya.A причастны спецслужбы России.

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Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину, а также российские компании. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"СБУ установила причастность спецслужб РФ к атаке вируса-вымогателя Petya.A. Имеющиеся данные, в том числе полученные в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями, дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, что в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием "TeleBots" и "Blackenergy". Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ", — говорится в сообщении.

Хакер. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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По данным ведомства, заражение было спланировано заранее и происходило в несколько этапов. "Несмотря на то, что кибератака производит впечатление обычного вируса типа ransomeware (программное обеспечение для вымогательства денег), созданного для обогащения злоумышленников, на самом деле вирус является прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину. Об этом свидетельствует отсутствие реального механизма завладения средствами, примитивность которого лишь подтверждает мнение о том, что обогащение не было целью атаки", — говорится в сообщении.

Как утверждается, основным назначением вируса было уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины.

Вирус-вымогатель Petya
© РИА Новости
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Атаке вируса подвергся и ряд крупных российских компаний. Так, "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке, в связи с чем компания обратилась в правоохранительные органы. Кроме того, хакерской атаке подверглись информационные системы Evraz. Банк России заявил, что выявил хакерские атаки, направленные на системы российских кредитных организаций; в результате этих атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры. После кибератаки приостановила прием биоматериала компания Invitro. Компания сообщала, что инфраструктура Invitro подверглась кибератаке, при этом удалось избежать утечки персональных данных клиентов.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

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© РИА Новости / Максим Богодвид
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Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

 

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