В Киргизии лидера парламентской оппозиции выдвинули кандидатом в президенты

БИШКЕК, 1 июл — РИА Новости. Съезд партии "Республика-Ата-Журт" единогласно выдвинул лидера парламентской оппозиции, бывшего премьер-министра страны Омурбека Бабанова кандидатом в президенты Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.

Президентские выборы в Киргизии пройдут 15 октября. Действующий президент Алмазбек Атамбаев покидает свой пост. На сегодняшний день заявление в ЦИК о своем намерении участвовать в выборной гонке подали 11 человек.

Лидер партии "Республика-Ата-Журт", 47-летний Бабанов — успешный бизнесмен, входящий в топ-100 богатейших людей республики. Он позиционируется как антикризисный менеджер, который сможет провести структурные экономические реформы в стране, создать рабочие места и вернуть в республику сотни тысяч трудовых мигрантов, работающих за рубежом.

"Мы уйдем от тотальной импортозависимости, поднимем производство. Я хочу, чтобы мой народ жил лучше уже сейчас, а не через 20 лет", — заявил во время выступления на съезде Бабанов. Он подчеркнул, что выступает за продолжение интеграционного курса республики в рамках ЕАЭС, ШОС и ОДКБ.

"Россия не просто дружественная нам страна. Это наш стратегический партнер, мы исторически были вместе и в будущем будем вместе", — сказал Бабанов. Он также отметил, что выступает за эффективную внешнюю политику — "нам нужен мир не только внутри страны, но и на наших границах".

Бабанов — выпускник Московской Тимирязевской академии, также окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Прежде он избирался депутатом парламента Киргизии, был одним из лидеров апрельской революции 2010 года, в ходе которой был свергнут режим Курманбека Бакиева, затем Бабанов входил в состав временного правительства. После избрания президента Атамбаева был назначен премьер-министром страны.