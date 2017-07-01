В Италии арестовали подозреваемого в убийстве фоторепортера в Донбассе

РИМ, 1 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли, который вместе со своим российским переводчиком погиб в Донбассе в 2014 году, пишет в субботу газета Il Corriere della Sera.

Предполагаемым преступником оказался молодой человек итальяно-украинского происхождения, который, отмечает издание, прибыл на Украину в 2013 году для участия в "столкновениях на Майдане". После этого он вступил в добровольческий батальон Нацгвардии Украины и отправился воевать в Донбасс.

Мужчину арестовали в пятницу в Болонье при координации карабинеров из Милана и Павии по результатам расследования прокуратуры, которая установила ответственность италоукраинца за убийство Роккелли и Миронова.

В мае 2014 года под Славянском, в селе Андреевка, были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин России Андрей Миронов. Установлено, что их обстреляли из минометов, вследствие чего, в частности, итальянский журналист получил осколочные ранения головы и тела. Позднее следствие установило, что итальянского репортера, который снимал документальный фильм о событиях в Донбассе, обстреляли намеренно. Власти Украины впоследствии неоднократно заявляли, что намерены довести расследование дела об их гибели до конца.