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В мире

В ПАСЕ рассказали о вреде отсутствия российских парламентариев в Ассамблее

12:1101.07.2017
(обновлено: 12:13 01.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Архивное фотоЗдание парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СТРАСБУРГ, 1 июл — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Длительное отсутствие российских депутатов в Ассамблее плохо и для самой Москвы, и для остальной Европы, сообщил РИА Новости глава группы Объединенные европейские левые в ПАСЕ Тини Кокс.

Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Взаимоотношения России с парламентской ассамблеей Совета Европы в последние несколько лет резко обострились. ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности организации. В 2016 году Россия приняла решение не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

В начале июня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Москва не будет перечислять третью часть своего общего взноса за 2017 год в размере 11 миллионов евро в Совет Европы с учетом расходов на ПАСЕ.

Ранее МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о намерении Москвы приостановить выплату взноса за 2017 год до тех пор, пока не будут полностью восстановлены полномочия национальной делегации. При этом Россия подтвердила свои обязательства по соблюдению конвенций Совета Европы.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© AFP 2017 / Frederick Florin
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Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией.

Комментируя в интервью агентству сделанные накануне главой МИД РФ заявления, Кокс указал, что "хотел бы посоветовать министру Лаврову больше сосредоточиться на сути: как заставить российских парламентариев присоединиться к Ассамблее, обеспечить участие России в предстоящих важнейших голосованиях в Ассамблеи в отношении новых судей Суда по правам человека, нашего нового омбудсмена по правам человека и в ближайшем будущего, нашего нового Генерального секретаря". В 2018 году ПАСЕ будет избирать ряд судей ЕСПЧ, а также нового комиссара Совета Европы по правам человека. В 2019 году она должна избрать нового генсека Совета Европы.

Кокс считает, что "Российская Федерация слишком большая, чтобы тратить время на небольшие разговоры о деньгах, она должна сосредоточиться на своем праве голосовать по всем этим важным вопросам, которые принадлежат прерогативам Ассамблеи".

Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Надеюсь, что — теперь Ассамблея сможет нормально функционировать (после решения о начале запуска процесса отстранения главы Ассамблеи) — мы с нетерпением ожидаем немедленного продолжения плодотворного диалога с российским парламентом", — добавил парламентарий.

"Я уверен, что наш президентский комитет готов это сделать", — отметил он. "Российские депутаты слишком долго отсутствовали в нашей европейской Ассамблее — что плохо для России и плохо для остальной Европы. Настало время преодолеть проблемы и найти решения", — заключил он.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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