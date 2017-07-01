Медведев прибыл в Страсбург на церемонию прощания с экс-канцлером ФРГ Колем

СТРАСБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев прибыл в субботу в Страсбург для участия в церемонии прощания с бывшим федеральным канцлером ФРГ Гельмутом Колем.

На одном самолете с главой правительства по личному приглашению семьи Коль прилетела вдова первого президента РФ Наина Ельцина.

Общеевропейский государственный акт прощания с Колем, призванный подчеркнуть масштаб личности этого политика и его роль в судьбе Европы, пройдет в здании Европарламента.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что лично будет присутствовать на похоронах, на церемонию прощания также прибудут президент Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Германии Ангела Меркель.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмут Коль скончался 16 июня в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Коля называли "отцом объединения Германии" и "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания холодной войны. Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.

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