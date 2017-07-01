СМИ узнали о нежелании штатов в США предоставлять властям данные по выборам

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Почти половина американских штатов не хотят предоставлять созданной президентом США Дональдом Трампом комиссии, изучающей процесс голосования, данные по федеральным выборам, пишет издание Hill.

Комиссия по честным выборам США на этой неделе направила письма 50 штатам, требуя предоставить имена, даты рождения, партийную принадлежность зарегистрированных в каждом штате избирателей. Двадцать четыре штата из 50 выражают несогласие с требованием или же напрямую отказываются передавать данные комиссии, отмечает газета.

"Президент создал комиссию по выборам, ошибочно полагая, что "фальсификация на выборах" является распространенным явлением, это не так", — сообщила секретарь штата Кентукки Элисон Лундерган Граймс, отметив, что не намерена предоставлять данные о жителях штата федеральным властям.

Комиссия была учреждена в мае исполнительным указом президента Дональда Трампа. Комиссии предстоит изучить процесс голосования на федеральных выборах. Комиссия представит президенту оценки и рекомендации по укреплению доверия к выборам и определит, какие законы или действия кого бы то ни было приводят к снижению этого доверия.

Также предстоит выяснить, какие уязвимые места существуют в процессе и техническом обеспечении выборов, "включая регистрацию избирателей и мошенничество при голосовании", говорится в указе.

Трамп после избрания заявлял о массовых фальсификациях на президентских выборах, которые он выиграл, и обещал провести расследование, но не приводил свидетельств в подтверждение своих слов. В частности, Трамп заявил, что за его соперника Хиллари Клинтон голосовали миллионы нелегальных мигрантов, а также "мертвых душ". Официальные лица, ответственные за проведение выборов, заявляли, что сведений о массовых нарушениях не было.