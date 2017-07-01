В Неваде началась продажа марихуаны в рекреационных целях

Химическая формула каннабидола, входящего в стостав марихуаны, на экране планшета. Архивное фото

Химическая формула каннабидола, входящего в стостав марихуаны, на экране планшета. Архивное фото

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В американской Неваде в субботу началась продажа марихуаны, этот штат стал пятым в США, где продают наркотическое средство в рекреационных целях, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее в ноябре избиратели штата одобрили использование марихуаны в так называемых "развлекательных" целях.

По данным агентства, жители штата старше 21 года с действительным удостоверением личности могут приобрести марихуану в количестве до одной унции (28,3 грамма). Сообщается, что марихуану можно использовать только дома, курить в общественных местах запрещено.

Ожидается, что две трети продаж придется на туристов.

На сегодняшний день еще в четырех штатах — Вашингтоне, Орегоне, Колорадо, Аляске, — наркотическое средство уже можно приобрести в "развлекательных" целях.

Продажа марихуаны по медицинским показаниям легализована в 19 штатах, а также в столице США Вашингтоне (округ Колумбия). Заболевания, которые позволяют пациенту получить данное лекарство, различаются в зависимости от региона. Среди подобных недугов — различные виды рака, СПИД, глаукома, эпилепсия, рассеянный склероз.