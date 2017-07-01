Премьер-министр Сербии призналась в любви к британскому року 80-х

БЕЛГРАД, 1 июл — РИА Новости. Новый премьер-министр Сербии Ана Брнабич симпатизирует британским рок-группам 1980-х годов, а любимым писателем назвала романиста Салмана Рушди, об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

"Мои любимые группы Depeche Mode, New Order, Joy Division, люблю восьмидесятые. Любимый писатель – Салман Рушди. Но не успела послушать новый альбом Depeche Mode, так как целый год посвятила государственному управлению и местному самоуправлению, Национальной академии госуправления", — сказала глава сербского правительства.

При этом она выразила уверенность, что следующий год станет для нее еще более насыщенным.

Новый кабинет министров Сербии во главе с Аной Брнабич принес присягу в парламенте в четверг, первое заседание правительства под ее руководством состоялось в пятницу.

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