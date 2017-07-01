В Бельгии продлили военное патрулирование до 2 августа

БРЮССЕЛЬ, 1 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Патрулирование военными общественных мест в Бельгии продлено до 2 августа, такое решение приняло правительство королевства на основании рекомендаций координационного центра по анализу угроз при МВД Бельгии, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Как сообщил ранее министр обороны Бельгии Стевен Вандепут, военные патрули, задействованные в рамках операции по обеспечению безопасности после терактов в Париже 2015 года, уже обошлись бюджету королевства более чем в 100 миллионов евро.

Места большого скопления людей в Брюсселе, в том числе железнодорожные вокзалы и столичный метрополитен, патрулируют сводные группы военных и полицейских. Всего в операции по патрулированию и обеспечению безопасности на территории Бельгии задействованы 1250 военнослужащих.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.