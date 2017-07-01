В ДНР обвинили силовиков в 40 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Украинские силовики почти 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в оперативном командовании ДНР.
"За прошедшие сутки ВС Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.
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