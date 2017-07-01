В ДНР обвинили силовиков в 40 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Украинские силовики почти 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в оперативном командовании ДНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

"За прошедшие сутки ВС Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

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