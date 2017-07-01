В Австралии в ходе антитеррористической операции задержали двух подростков

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Полиция Австралии в ходе антитеррористической операции в пятницу вечером задержала двух подростков, передает телеканал ABC News со ссылкой на правоохранителей.

Молодые люди в возрасте 18 лет были задержаны в пригородах Сиднея. Билялю Альмеддину и Саминджану Азари были предъявлены обвинения в 17 нарушениях, в том числе в продаже оружия.

Заместитель комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвид Хадсон сообщил, что у задержанных удалось изъять несколько единиц огнестрельного оружия и большое количество наркотиков.