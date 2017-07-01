Геращенко предложил альтернативу визовому режиму с Россией

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Антон Геращенко считает, что вместо визового режима с Россией нужно ввести регистрацию приезжих россиян на "специальных сайтах". Об этом он заявил в эфире канала "112 Украина".

"Мы можем ввести не визовый режим, а предупреждение о том, кто приезжает, регистрация на электронных сайтах", — заявил, отметив, что своевременная проверка граждан, прибывающих в страну — главный способ "борьбы с терроризмом и диверсией".

По его словам, визовый режим "можно и нужно" будет вводить тогда, когда Украина будет к этому готова.

Киев уже неоднократно заявлял о том, что Украине якобы необходимо вводить визы для россиян. В частности, в июне секретарь СНБО и бывший и.о. президента Украины призвал решить этот вопрос как можно быстрее и "выстраивать границы на Востоке".

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, в свою очередь, отмечала, что введение визового режима принесет Украине больше проблем, чем выгоды. По ее подсчетам, стране эта инициатива обойдется минимум в 1,5-2 миллиарда долларов.

В 2014 году по инициативе Геращенко был создан сайт "Миротворец", публикующий данные о людях, считающихся "агентами Кремля" и "врагами Украины". Кроме того, на этом сайте обнародована личная информация о журналистах, аккредитованных ДНР и ЛНР, а также о многих российских актерах и музыкантах.